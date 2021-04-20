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"Думала, они уже мёртвые": Мать рассказала о спасении детей из-под завалов после взрыва в доме под Нижним Новгородом

В момент хлопка женщина направлялась на кухню, чтобы приготовить еду.

20 апреля 2021, 08:43
<p>Скриншот © LIFE</p>

Скриншот © LIFE

Одна из жительниц дома в селе Маргуша Нижегородской области, где накануне вечером произошёл взрыв газа, рассказала Лайфу, что смогла самостоятельно вытащить из-под завалов двух своих детей, а ещё двух малышей удалось спасти позже.

"Я успела двоих своих вывести, когда вернулась обратно, увидела, как их [детей] сосед уже пытается достать из-под завалов. Там начало всё гореть, мы начали быстро всё заливать. Меня оттащили, и минут через 10 их вынесли живых, я думала, они уже мёртвые", — поделилась женщина.

Очевидцы — о взрыве газа и пожаре в доме под Нижним Новгородом: Пришлось выпрыгивать из окон

Очевидцы — о взрыве газа и пожаре в доме под Нижним Новгородом: Пришлось выпрыгивать из окон

Она отметила, что в момент инцидента дети по двое находились в разных комнатах. Сама же она шла на кухню, чтобы приготовить еду.

Напомним, взрыв прогремел вечером 19 апреля. После хлопка газа в здании произошло обрушение четырёх квартир на втором и третьем этажах. По уточнённым данным, в результате ЧП пострадало семь человек, включая девочку в возрасте 2,5 месяца и мальчика в возрасте 2,5 года. Погиб один ребёнок, его тело нашли под завалами. По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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