"Думала, они уже мёртвые": Мать рассказала о спасении детей из-под завалов после взрыва в доме под Нижним Новгородом

Одна из жительниц дома в селе Маргуша Нижегородской области, где накануне вечером произошёл взрыв газа, рассказала Лайфу, что смогла самостоятельно вытащить из-под завалов двух своих детей, а ещё двух малышей удалось спасти позже.

"Я успела двоих своих вывести, когда вернулась обратно, увидела, как их [детей] сосед уже пытается достать из-под завалов. Там начало всё гореть, мы начали быстро всё заливать. Меня оттащили, и минут через 10 их вынесли живых, я думала, они уже мёртвые", — поделилась женщина.

Она отметила, что в момент инцидента дети по двое находились в разных комнатах. Сама же она шла на кухню, чтобы приготовить еду.

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