Рябков заявил о "фронтальной атаке" Запада на Россию
По его словам, для Москвы важно сохранить интеллектуальное лидерство.
Сергей Рябков. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Противники из стран Запада проводят фронтальную атаку на Россию. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
"Без научной дипломатии позиции нашей страны в мире были бы гораздо слабее, особенно сейчас, в условиях фронтальной атаки на Российскую Федерацию, которую осуществляют наши противники", — сказал Рябков на общем собрании членов Российской академии наук.
По словам дипломата, для страны важно сохранить интеллектуальное лидерство.
Напомним, отношения Москвы и стран Запада находятся в обострённом состоянии по нескольким причинам, включая ситуацию в Донбассе, а также взаимную высылку дипломатов с рядом государств, в том числе Украиной, Чехией и США.
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