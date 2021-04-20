Рябков заявил о "фронтальной атаке" Запада на Россию

Противники из стран Запада проводят фронтальную атаку на Россию. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

"Без научной дипломатии позиции нашей страны в мире были бы гораздо слабее, особенно сейчас, в условиях фронтальной атаки на Российскую Федерацию, которую осуществляют наши противники", — сказал Рябков на общем собрании членов Российской академии наук.

По словам дипломата, для страны важно сохранить интеллектуальное лидерство.

Напомним, отношения Москвы и стран Запада находятся в обострённом состоянии по нескольким причинам, включая ситуацию в Донбассе, а также взаимную высылку дипломатов с рядом государств, в том числе Украиной, Чехией и США.

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