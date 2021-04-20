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Категорий: 18

Пять человек погибли в ДТП на трассе в Пермском крае

Столкнулись две легковушки — ВАЗ-2114 и "тойота". Причины и обстоятельства трагедии выясняются.

20 апреля 2021, 09:10

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

В Адлере две машины столкнулись лоб в лоб, от "опеля" осталась только половина — видео

В Адлере две машины столкнулись лоб в лоб, от "опеля" осталась только половина — видео

Крупная авария, унёсшая несколько жизней, произошла на трассе в Красновишерском районе Пермского края. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, на 82-м километре дороги Красновишерск – Соликамск столкнулись ВАЗ и "тойота". В результате столкновения пять человек погибли на месте — четверо мужчин и одна женщина. Детей в машинах не было.

На месте работают экстренные службы, все обстоятельства выясняются.

Ранее Лайф рассказывал, что в Южно-Сахалинске автобус с пассажирами улетел в кювет. Пострадало шесть человек.

Момент смертельного ДТП с пятью подростками под Ростовом попал на видео

Момент смертельного ДТП с пятью подростками под Ростовом попал на видео

А в городе Новочеркасске Ростовской области сегодня начались похороны погибших в громком ДТП подростков: с двумя ребятами простятся во вторник на местном кладбище, похороны ещё троих состоятся в среду. Сама страшная авария произошла 18 апреля в 4:30 утра. Несовершеннолетний, находившийся за рулём, не справился с управлением и въехал в дерево. В результате трое парней и две девушки, включая малолетнего водителя, скончались от полученных травм на месте. Ещё одного подростка в тяжёлом состоянии доставили в реанимацию.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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