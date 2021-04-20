Германия приняла решение в пользу "Северного потока – 2" вопреки мнению других стран ЕС

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ФРГ, несмотря на мнение других стран Евросоюза, приняла решение в пользу газопровода "Северный поток – 2". Об этом она сообщила в обращении к участникам весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

"Мы выступили за то, чтобы Украина оставалась страной – транзитёром российского газа. Я знаю, что есть разногласия по поводу "Северного потока – 2", — сказала Меркель.

Она признала, что вокруг российского проекта идёт "политическая борьба", которая гораздо шире, чем просто вопрос поставок газа.

Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако всячески помешать запуску проекта пытаются США, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже. Тем не менее в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток – 2" будет запущен в текущем году.

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