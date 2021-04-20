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Германия приняла решение в пользу "Северного потока – 2" вопреки мнению других стран ЕС

Вокруг проекта идёт "политическая борьба", отметили в Берлине.

20 апреля 2021, 09:12
<p>Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance</p>

Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ФРГ, несмотря на мнение других стран Евросоюза, приняла решение в пользу газопровода "Северный поток – 2". Об этом она сообщила в обращении к участникам весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

"Мы выступили за то, чтобы Украина оставалась страной – транзитёром российского газа. Я знаю, что есть разногласия по поводу "Северного потока – 2", — сказала Меркель.

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Она признала, что вокруг российского проекта идёт "политическая борьба", которая гораздо шире, чем просто вопрос поставок газа.

Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако всячески помешать запуску проекта пытаются США, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже. Тем не менее в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток – 2" будет запущен в текущем году.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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