В Москве арестовали обвинённого в педофилии преподавателя Высшей школы экономики

Доцента Высшей школы экономики (ВШЭ) Алексея Ракова, обвинённого в педофилии, заключил под стражу Чертановский суд Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Ракову избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Постановление не было обжаловано и вступило в силу", — заявила собеседница агентства, уточнив, что уголовное дело было возбуждено по двум эпизодам преступления по статье о насильственных действиях сексуального характера, совершённых в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

Согласно версии следователей, с сентября по октябрь 2013 года мужчина вёл интернет-переписку с малолетними. Посредством видеосвязи Раков совершал развратные действия сексуального характера в отношении двух детей, в частности присылал им интимные фотографии. Отмечается, что подростки побоялись рассказать о произошедшем родителям, поэтому об этом стало известно лишь спустя довольно продолжительное время.

Исходя из информации с официального сайта ВШЭ, Алексей Раков является кандидатом исторических наук, а также доцентом факультета экономики. Его научная специализация — социально-экономическая история Советского Союза. Официальных комментариев по делу со стороны защиты обвиняемого пока не поступало.

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