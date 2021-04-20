Песков рассказал о реакции Путина на перенос шествия "Бессмертного полка"
В Кремле заверили, что президент "ждёт эту акцию, как и мы все", однако эпидемиологическая обстановка потребовала корректировок.
Фото © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин с пониманием отнёсся к решению организаторов "Бессмертного полка" перенести акцию на 24 июня. Об этом сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Он в курсе и отнёсся с пониманием — есть эпидемиологическая обстановка", — проинформировал представитель Кремля.
Песков отметил, что согласовывать решение о формате проведения этой общественной акции с Кремлём не требовалось, в отличие от санитарных властей — к ним было необходимо прислушаться с учётом того, что "эпидемию мы ещё не перешагнули".
"В нашей стране у всех отцы и деды воевали и у всех особое отношение к этой акции... И президент ждёт эту акцию, как и мы все", — заверил журналистов Песков.
Как ранее сообщал Лайф, акция "Бессмертный полк" в этом году состоится 9 Мая и пройдёт в онлайн-формате. Но, если позволит эпидемиологическая ситуация, в городах России может пройти и традиционное шествие. Организаторы даже выбрали дату — 24 июня.
Напомним, что в 2020 году акция "Бессмертный полк" впервые полностью прошла в дистанционном формате в связи с пандемией коронавируса. Всего было получено порядка трёх миллионов заявок на участие в онлайн-шествии. Трансляция шествия "Бессмертный полк онлайн" проводилась на сайте polkrf.ru, а также в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Также в прошлом году организаторы уже делились планами на 2021-й: шествие предлагали провести 9 Мая, если здоровью участников мероприятия ничего не будет угрожать.
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