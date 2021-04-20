Песков рассказал о реакции Путина на перенос шествия "Бессмертного полка"

Президент России Владимир Путин с пониманием отнёсся к решению организаторов "Бессмертного полка" перенести акцию на 24 июня. Об этом сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Он в курсе и отнёсся с пониманием — есть эпидемиологическая обстановка", — проинформировал представитель Кремля.

Песков отметил, что согласовывать решение о формате проведения этой общественной акции с Кремлём не требовалось, в отличие от санитарных властей — к ним было необходимо прислушаться с учётом того, что "эпидемию мы ещё не перешагнули".

"В нашей стране у всех отцы и деды воевали и у всех особое отношение к этой акции... И президент ждёт эту акцию, как и мы все", — заверил журналистов Песков.

Напомним, что в 2020 году акция "Бессмертный полк" впервые полностью прошла в дистанционном формате в связи с пандемией коронавируса. Всего было получено порядка трёх миллионов заявок на участие в онлайн-шествии. Трансляция шествия "Бессмертный полк онлайн" проводилась на сайте polkrf.ru, а также в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Также в прошлом году организаторы уже делились планами на 2021-й: шествие предлагали провести 9 Мая, если здоровью участников мероприятия ничего не будет угрожать.

Авторы