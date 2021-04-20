Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Кремле ответили на вопрос о возможности переговоров Путина с чешскими властями

Ранее там назвали недружественными шагами высылку российских дипломатов и заявления о причастности Москвы ко взрыву во Врбетице.

20 апреля 2021, 10:13
<p>Фото © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

На фоне обострения конфликта с Прагой президент России Владимир Путин в ближайшее время не планирует переговоры с руководством республики. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Таких планов нет", — заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос, планируются ли переговоры с Чехией на соответствующую тему.

В Чехии призвали союзников выслать российских дипломатов

В Чехии призвали союзников выслать российских дипломатов

Напомним, ранее стало известно, что Чехия высылает 18 российских дипломатов. Премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил, что российские разведчики якобы могли иметь отношение ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Также Чехия объявила в розыск двух россиян — обвиняемых Британией в отравлении Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова. Однако затем Прага опровергла связь между розыском и высылкой дипломатов РФ. В российском МИД назвали действия Чехии фокусами.

Кремль назвал провокационными заявления Чехии о причастности России к взрыву во Врбетице

Кремль назвал провокационными заявления Чехии о причастности России к взрыву во Врбетице

В ответ Россия объявила о высылке 20 сотрудников дипмиссии Чехии в Москве. Лайф публиковал видео их сборов и отъезда из посольства. В дипмиссии останется всего пять дипломатов.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Главное в нём — человек": Володин пообещал интересное послание Путина Федеральному собранию — видео

сегодня в 11:27

Песков назвал возмутительными обвинения Чехии в причастности России к взрывам на складах

сегодня в 10:16

Блицкриг протестного митинга на Москву: что пишут тг-каналы о несанкционированных акциях в поддержку Навального

сегодня в 11:00

В Госдуме оценили предложение сажать на 10 лет в тюрьму за поджоги, повлёкшие гибель пожарных

сегодня в 11:33

Власти Москвы не согласовали акцию на Манежной площади 21 апреля

сегодня в 11:31

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1