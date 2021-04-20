В Кремле ответили на вопрос о возможности переговоров Путина с чешскими властями
Ранее там назвали недружественными шагами высылку российских дипломатов и заявления о причастности Москвы ко взрыву во Врбетице.
Фото © ТАСС / Артём Геодакян
На фоне обострения конфликта с Прагой президент России Владимир Путин в ближайшее время не планирует переговоры с руководством республики. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Таких планов нет", — заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос, планируются ли переговоры с Чехией на соответствующую тему.
Напомним, ранее стало известно, что Чехия высылает 18 российских дипломатов. Премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил, что российские разведчики якобы могли иметь отношение ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Также Чехия объявила в розыск двух россиян — обвиняемых Британией в отравлении Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова. Однако затем Прага опровергла связь между розыском и высылкой дипломатов РФ. В российском МИД назвали действия Чехии фокусами.
В ответ Россия объявила о высылке 20 сотрудников дипмиссии Чехии в Москве. Лайф публиковал видео их сборов и отъезда из посольства. В дипмиссии останется всего пять дипломатов.
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