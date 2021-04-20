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Песков переадресовал вопросы про Навального во ФСИН и прокуратуру

Туда же, по его словам, следует обращаться представителям ПАСЕ, если у них есть какие-то жалобы или сомнения насчёт соблюдения законности в ситуации с осуждённым оппозиционером.

20 апреля 2021, 10:07

Фото © Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы

В Кремле больше не намерены комментировать ситуацию вокруг осуждённого российского блогера Алексея Навального. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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"Мы больше не имеем возможности комментировать вообще эту ситуацию с этим гражданином, этим осуждённым. И не будем этого делать, потому что мы не располагаем информацией", — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что представителям ПАСЕ, призвавшим освободить Навального в срок до 7 июня, лучше обратиться во ФСИН или прокуратуру.

"Если существуют какие-то жалобы или какие-то сомнения насчёт соблюдения законности — в прокуратуру, которая занимается именно обеспечением законности, в том числе в рамках ФСИН",  отметил он.

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Напомним, что на днях помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что России грозят "последствия", если Навальный умрёт в тюрьме. Как уже сообщал Лайф, оппозиционер сейчас отбывает наказание в ИК № 2 в городе Покрове. 2 февраля текущего года ему заменили условный срок на реальный по делу "Ив Роше". Блогер проведёт в тюрьме около двух с половиной лет.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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