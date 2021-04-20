Песков переадресовал вопросы про Навального во ФСИН и прокуратуру

В Кремле больше не намерены комментировать ситуацию вокруг осуждённого российского блогера Алексея Навального. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы больше не имеем возможности комментировать вообще эту ситуацию с этим гражданином, этим осуждённым. И не будем этого делать, потому что мы не располагаем информацией", — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что представителям ПАСЕ, призвавшим освободить Навального в срок до 7 июня, лучше обратиться во ФСИН или прокуратуру.

"Если существуют какие-то жалобы или какие-то сомнения насчёт соблюдения законности — в прокуратуру, которая занимается именно обеспечением законности, в том числе в рамках ФСИН", — отметил он.

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