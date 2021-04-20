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В Кремле объяснили, когда будет принято решение о возвращении российского посла в США

Сейчас отношения Москвы и Вашингтона находятся в низшей точке.

20 апреля 2021, 10:01
<p>Анатолий Антонов. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Анатолий Антонов. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Решение о возвращении российского посла Анатолия Антонова в США будет принято президентом РФ Владимиром Путиным, когда это будет целесообразно. Об этом журналистам заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Возвращение обычно послов после завершения консультаций в своих столицах обосновывается в первую очередь целесообразностью. Мы видим, что сейчас отношения находятся в низшей своей точке", — отметил пресс-секретарь российского лидера.

СМИ: Американский посол уедет в США, но в "ближайшие недели" всё-таки вернётся в Россию

СМИ: Американский посол уедет в США, но в "ближайшие недели" всё-таки вернётся в Россию

Песков подчеркнул, что существуют определённые последствия недружественных мер, которые США приняли против России, а также есть шаги, которые РФ реализует в ответ. Он отметил, что имеются и различные контакты, в том числе между секретарём Совбеза РФ Николаем Патрушевым и американским послом в Москве Джоном Салливаном, в ходе которых ситуация обсуждается.

Напомним, что Антонов прибыл в Москву по приглашению 21 марта для проведения консультаций после резонансного интервью американского президента Джо Байдена. В интервью была затронута тема причастности Москвы к американским выборам, а также в этой беседе глава Белого дома допустил резкие выпады в адрес президента России Владимира Путина. Ранее Лайф писал о том, что вопрос о сроках возвращения посла Антонова в США будет решать Путин.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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