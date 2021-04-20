В Кремле назвали действия чешских властей разрушительными

Решение чешских властей о высылке российских дипломатов направлено на разрушение двусторонних отношений с Москвой. Такую точку зрения озвучил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что Прага в отношениях с Москвой своими непредсказуемыми и агрессивными действиями "пытается походить на старших товарищей за океаном".

"Мы, безусловно, такое поведение Праги считаем абсолютно безосновательным, разрушительным с точки зрения двусторонних отношений. Мы считаем лишённой здравого смысла такую линию Праги. Выглядит это всё как попытки быть похожими в непредсказуемых, агрессивных действиях на своих старших товарищей за океаном", — рассуждает представитель Кремля.

Он добавил, что Владимир Путин на фоне обострения отношений с Чехией не планирует переговоры с руководством этой страны.

"Таких планов нет", — отрезал Песков.

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