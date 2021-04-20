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В Кремле назвали действия чешских властей разрушительными

По словам Пескова, Прага в отношениях с Москвой своими непредсказуемыми и агрессивными действиями "пытается походить на старших товарищей за океаном".

20 апреля 2021, 09:55
<p>Фото © Агентство "Москва" / Андрей Любимов</p>

Фото © Агентство "Москва" / Андрей Любимов

Решение чешских властей о высылке российских дипломатов направлено на разрушение двусторонних отношений с Москвой. Такую точку зрения озвучил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что Прага в отношениях с Москвой своими непредсказуемыми и агрессивными действиями "пытается походить на старших товарищей за океаном".

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"Мы, безусловно, такое поведение Праги считаем абсолютно безосновательным, разрушительным с точки зрения двусторонних отношений. Мы считаем лишённой здравого смысла такую линию Праги. Выглядит это всё как попытки быть похожими в непредсказуемых, агрессивных действиях на своих старших товарищей за океаном", — рассуждает представитель Кремля.

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Он добавил, что Владимир Путин на фоне обострения отношений с Чехией не планирует переговоры с руководством этой страны.

"Таких планов нет", — отрезал Песков.

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Напомним, накануне Россия объявила 20 сотрудников Посольства Чехии персонами нон грата. Эти меры были приняты в ответ на решение Праги выслать 18 дипломатов РФ. Премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил, что российские разведчики якобы могли иметь отношение к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Также Чехия объявила в розыск двух россиян — обвиняемых Британией в отравлении Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова. Однако затем Прага опровергла связь между розыском и высылкой дипломатов РФ. В российском МИД назвали действия Чехии фокусами.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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