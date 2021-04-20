Россия временно ограничила полёты над частью Крыма и Чёрным морем

С 20 по 24 апреля Россия ввела временные ограничения на осуществление полётов над частью Крыма и Чёрного моря. Об этом сказано в международном извещении для пилотов (NOTAM).

"Район объявлен временно опасным для полётов воздушных судов", — сказано в документе.

Так, в зону ограничений полётов до 19 тысяч метров попала территория над южной частью полуострова от Севастополя до Феодосии, прилегающие к Южному берегу территориальные воды, а также часть международных вод Чёрного моря.

Ранее Лайф сообщал, что Управление навигации и океанографии Министерства обороны РФ в период с 24 апреля по 31 октября приостановило осуществление прохода иностранных военных кораблей и других государственных судов в ряде районов Чёрного моря в зоне территориальных вод России. В НАТО призвали Россию обеспечить свободу навигации, а в Госдуме назвали наглостью беспокойство Североатлантического альянса о доступе в Чёрное и Азовское моря.

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