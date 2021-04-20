Полиция призвала воздержаться от участия в незаконных акциях в Москве
Правоохранители примут все необходимые меры для обеспечения охраны общественного порядка, а нарушители будут привлечены к ответственности.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев
Полиция предупреждает граждан о незаконности проведения планируемых акций в столице, призывает не принимать в них участие.
"ГУ МВД России по Москве предупреждает, что проведение таких акций незаконно, и просит граждан воздержаться от участия в несанкционированном мероприятии", — сказано в записи на сайте столичного главка.
Отмечается, что правоохранители примут все необходимые меры для обеспечения охраны общественного порядка, а нарушителей привлекут к ответственности в соответствии с законом.
Кроме того, в условиях массового скопления людей возрастает риск заражения коронавирусной инфекцией, напомнили в полиции, призвав не подвергать угрозе своё здоровье и личную безопасность.
Ранее Роскомнадзор предупредил СМИ и соцсети о миллионных штрафах за побуждение к участию в незаконных митингах, а в Кремле напомнили, что провокационные призывы звучат не с территории России, а из-за границы.
Лента новостей
Выбор редакции
Стрельбу с тремя погибшими в Техасе мог устроить бывший полицейский
Роскомнадзор предупредил СМИ и соцсети о миллионных штрафах за призывы к незаконным митингам
Россия временно ограничила полёты над частью Крыма и Чёрным морем
"Это моя работа": Посол Евросоюза посетил российский МИД
В Кремле назвали действия властей Праги разрушительными
Комментариев: 0