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Полиция призвала воздержаться от участия в незаконных акциях в Москве

Правоохранители примут все необходимые меры для обеспечения охраны общественного порядка, а нарушители будут привлечены к ответственности.

20 апреля 2021, 09:36
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев

Полиция предупреждает граждан о незаконности проведения планируемых акций в столице, призывает не принимать в них участие.

"ГУ МВД России по Москве предупреждает, что проведение таких акций незаконно, и просит граждан воздержаться от участия в несанкционированном мероприятии", — сказано в записи на сайте столичного главка.

Отмечается, что правоохранители примут все необходимые меры для обеспечения охраны общественного порядка, а нарушителей привлекут к ответственности в соответствии с законом.

МВД призвало россиян отказаться от участия в незаконных акциях

МВД призвало россиян отказаться от участия в незаконных акциях

Кроме того, в условиях массового скопления людей возрастает риск заражения коронавирусной инфекцией, напомнили в полиции, призвав не подвергать угрозе своё здоровье и личную безопасность.

Ранее Роскомнадзор предупредил СМИ и соцсети о миллионных штрафах за побуждение к участию в незаконных митингах, а в Кремле напомнили, что провокационные призывы звучат не с территории России, а из-за границы.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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