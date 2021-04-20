Полиция призвала воздержаться от участия в незаконных акциях в Москве

Полиция предупреждает граждан о незаконности проведения планируемых акций в столице, призывает не принимать в них участие.

"ГУ МВД России по Москве предупреждает, что проведение таких акций незаконно, и просит граждан воздержаться от участия в несанкционированном мероприятии", — сказано в записи на сайте столичного главка.

Отмечается, что правоохранители примут все необходимые меры для обеспечения охраны общественного порядка, а нарушителей привлекут к ответственности в соответствии с законом.

Кроме того, в условиях массового скопления людей возрастает риск заражения коронавирусной инфекцией, напомнили в полиции, призвав не подвергать угрозе своё здоровье и личную безопасность.

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