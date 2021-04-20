Меркель рассказала о критике в адрес Путина в личных беседах
Канцлер Германии также отметила, что "согласна далеко не со всем, что происходит в России".
Ангела Меркель. Фото © Jochen Zick-Pool / Getty Images
Канцлер Германии Ангела Меркель открыто высказывает критику относительно моментов, с которыми не согласна, а также в адрес президента России Владимира Путина в личных разговорах с ним. Об этом она заявила во время выступления в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
"Что касается Владимира Путина, я скажу своими словами: если речь заходит о критике относительно него, то я не скрываю это, но говорю также в личных разговорах", — ответила Меркель на вопрос о российском лидере.
При этом канцлер отметила, что "согласна далеко не со всем, что происходит в России". В частности, политик указала на вопрос соблюдения прав человека в РФ.
Ранее мы писали, что Ангела Меркель указала ЕС на необходимость диалога с Россией. Вместе с тем политик добавила, что Берлин принял окончательное решение в пользу "Северного потока – 2".
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