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Меркель рассказала о критике в адрес Путина в личных беседах

Канцлер Германии также отметила, что "согласна далеко не со всем, что происходит в России".

20 апреля 2021, 09:41
<p>Ангела Меркель. Фото © Jochen Zick-Pool / Getty Images</p>

Ангела Меркель. Фото © Jochen Zick-Pool / Getty Images

Канцлер Германии Ангела Меркель открыто высказывает критику относительно моментов, с которыми не согласна, а также в адрес президента России Владимира Путина в личных разговорах с ним. Об этом она заявила во время выступления в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

"Что касается Владимира Путина, я скажу своими словами: если речь заходит о критике относительно него, то я не скрываю это, но говорю также в личных разговорах", — ответила Меркель на вопрос о российском лидере.

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При этом канцлер отметила, что "согласна далеко не со всем, что происходит в России". В частности, политик указала на вопрос соблюдения прав человека в РФ.

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Ранее мы писали, что Ангела Меркель указала ЕС на необходимость диалога с Россией. Вместе с тем политик добавила, что Берлин принял окончательное решение в пользу "Северного потока – 2".

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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