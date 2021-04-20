Трагедия для целого города: Новочеркасск сегодня хоронит двух подростков, погибших в страшном ДТП — видео

Новочеркасск сегодня хоронит двух подростков, погибших в страшном ДТП Видео © LIFE

В городе Новочеркасске Ростовской области начались похороны подростков, погибших в жуткой аварии 18 апреля. Как уже сообщал Лайф, Hyundai Solaris под управлением несовершеннолетнего водителя врезался в дерево. ДТП унесло жизни пятерых человек: двоих провожают в последний путь сегодня, ещё троих — завтра. Сейчас ребят отпевают в храме Казанской иконы Божьей Матери.

Как передаёт корреспондент Лайфа с места событий, для 167-тысячного Новочеркасска смертельная авария с несовершеннолетними детьми стала настоящей трагедией. Погибших подростков знали очень многие, поэтому проститься с ребятами пришло большое количество совсем юных горожан.

В самом городе сегодня объявлен траур, отменены все развлекательные мероприятия и приспущены флаги.

Напомним, что страшное ДТП произошло 18 апреля в 4:30 утра в Новочеркасске. Несовершеннолетний подросток, находившийся за рулём, не справился с управлением и въехал в дерево. В результате трое парней и две девушки, включая малолетнего водителя, скончались от полученных травм на месте. Ещё одного подростка в тяжёлом состоянии доставили в реанимацию.

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