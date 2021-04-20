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Категорий: 18

"Это моя работа": Посол Евросоюза посетил российский МИД

В здании внешнеполитического ведомства дипломат провёл примерно полтора часа.

20 апреля 2021, 09:55
<p>Посол Евросоюза Маркус Эдерер. Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Посол Евросоюза Маркус Эдерер. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер посетил Министерство иностранных дел РФ. Об этом сообщает ТАСС.

"Я должен видеться со своими российскими коллегами периодически. Это моя работа", сказал дипломат, отвечая на вопрос журналистов о цели своего визита.

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Отмечается, что Эдерер провёл в здании внешнеполитического ведомства на Смоленской площади примерно полтора часа.

Накануне, 19 апреля, в Чехии призвали союзников выслать российских дипломатов. Глава МИД европейской страны Ян Гамачек заявил, что в Праге слышат поддержку со стороны Евроcоюза и США и надеются на солидарность государств-партнёров.

Напомним, ранее стало известно, что Чехия высылает 18 российских дипломатов. Премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил, что российские разведчики якобы могли иметь отношение к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Также Чехия объявила в розыск двух россиян — обвиняемых Британией в отравлении Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова. Однако затем Прага опровергла связь между розыском и высылкой дипломатов РФ. В российском МИД назвали действия Чехии фокусами.

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В ответ Россия объявила о высылке 20 сотрудников дипмиссии Чехии в Москве. Лайф публиковал видео их сборов и отъезда из посольства. В дипмиссии останется всего пять дипломатов.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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