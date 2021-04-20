"Это моя работа": Посол Евросоюза посетил российский МИД

Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер посетил Министерство иностранных дел РФ. Об этом сообщает ТАСС.

"Я должен видеться со своими российскими коллегами периодически. Это моя работа", — сказал дипломат, отвечая на вопрос журналистов о цели своего визита.

Отмечается, что Эдерер провёл в здании внешнеполитического ведомства на Смоленской площади примерно полтора часа.

Накануне, 19 апреля, в Чехии призвали союзников выслать российских дипломатов. Глава МИД европейской страны Ян Гамачек заявил, что в Праге слышат поддержку со стороны Евроcоюза и США и надеются на солидарность государств-партнёров.

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