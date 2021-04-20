МИД РФ анонсировал открытие чартеров на курорты Египта
Как ожидается, о возобновлении перелётов будет объявлено в ближайшее время.
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Чартерные рейсы из российских городов в аэропорты египетских Хургады и Шарм-эль-Шейха планируется возобновить в обозримом будущем. Об этом рассказал спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.
"Всё идёт по плану. Думаю, скоро объявят. Всё практически решено", — сказал замглавы российского внешнеполитического ведомства, отвечая на вопрос о возобновлении авиаперелётов.
Ранее надежду на скорое возобновление рейсов из России на курорты Египта выразил глава МИД РФ Сергей Лавров. По мнению дипломата, у двух стран есть хорошие перспективы в области туризма.
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