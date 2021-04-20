Песков назвал возмутительными обвинения Чехии в причастности России к взрывам на складах
Заявления Праги не поддаются ни понимаю, ни анализу, отметил представитель Кремля.
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Обвинения России в причастности к взрывам на складах в Чехии являются голословными и безосновательными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Абсолютно правильные формулировки звучат из Министерства иностранных дел. Потому что это решение и эти голословные, безосновательные обвинения наших чешских оппонентов, конечно, возмутительны. И они не поддаются ни понимаю, ни анализу", — сказал представитель Кремля журналистам.
Напомним, накануне Россия объявила 20 сотрудников Посольства Чехии персонами нон грата. Эти меры были приняты в ответ на решение Праги выслать 18 дипломатов РФ. Премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил, что российские разведчики якобы могли иметь отношение к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Также Чехия объявила в розыск двух россиян — обвиняемых Британией в отравлении Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова. Однако затем Прага опровергла связь между розыском и высылкой дипломатов РФ. В российском МИД назвали действия Чехии фокусами.
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