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Категорий: 18

Песков назвал возмутительными обвинения Чехии в причастности России к взрывам на складах

Заявления Праги не поддаются ни понимаю, ни анализу, отметил представитель Кремля.

20 апреля 2021, 10:16
<p>Фото © Pixabaу</p>

Фото © Pixabaу

Обвинения России в причастности к взрывам на складах в Чехии являются голословными и безосновательными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Абсолютно правильные формулировки звучат из Министерства иностранных дел. Потому что это решение и эти голословные, безосновательные обвинения наших чешских оппонентов, конечно, возмутительны. И они не поддаются ни понимаю, ни анализу", — сказал представитель Кремля журналистам.

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В Кремле назвали действия чешских властей разрушительными

Напомним, накануне Россия объявила 20 сотрудников Посольства Чехии персонами нон грата. Эти меры были приняты в ответ на решение Праги выслать 18 дипломатов РФ. Премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил, что российские разведчики якобы могли иметь отношение к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Также Чехия объявила в розыск двух россиян — обвиняемых Британией в отравлении Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова. Однако затем Прага опровергла связь между розыском и высылкой дипломатов РФ. В российском МИД назвали действия Чехии фокусами.

В Кремле ответили на вопрос о возможности переговоров Путина с чешскими властями

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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