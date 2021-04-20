Песков назвал возмутительными обвинения Чехии в причастности России к взрывам на складах

Обвинения России в причастности к взрывам на складах в Чехии являются голословными и безосновательными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Абсолютно правильные формулировки звучат из Министерства иностранных дел. Потому что это решение и эти голословные, безосновательные обвинения наших чешских оппонентов, конечно, возмутительны. И они не поддаются ни понимаю, ни анализу", — сказал представитель Кремля журналистам.