Россия объявила персонами нон грата двух болгарских дипломатов

Москва объявила персонами нон грата первого секретаря консульской службы Посольства Болгарии Н. Панайотова и первого секретаря службы по торгово-экономическим вопросам Ч. Христозова. В течение 72 часов дипломаты должны покинуть территорию РФ. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"20 апреля посол Болгарии Атанас Крыстин был приглашён в МИД России, где ему была вручена нота министерства", — отметили в ведомстве.

Это ответная мера на действия Софии, которая в связи со "шпионским скандалом" объявила российских дипломатов персонами нон грата.

19 марта шестеро сотрудников Министерства обороны Болгарии и военной разведки были задержаны по подозрению в шпионаже в пользу РФ. На брифинге были представлены аудио- и видеоматериалы, полученные с помощью специальных средств. По утверждению прокуратуры, они доказывают противоправные действия задержанных. Вместе с тем главный обвинитель Иван Гешев отметил, что преступная группа была раскрыта при содействии спецслужб стран ЕС и США.

Посольство РФ в Болгарии потребовало прекратить все спекуляции по этому делу до суда. В дипмиссии выразили надежду, что "судебное разбирательство будет вестись на деполитизированной, беспристрастной основе в строгом соответствии с нормами болгарского и международного законодательства".

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