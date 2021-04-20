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Россия объявила персонами нон грата двух болгарских дипломатов

Их обязали покинуть страну в течение трёх суток.

20 апреля 2021, 10:21
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Москва объявила персонами нон грата первого секретаря консульской службы Посольства Болгарии Н. Панайотова и первого секретаря службы по торгово-экономическим вопросам Ч. Христозова. В течение 72 часов дипломаты должны покинуть территорию РФ. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"20 апреля посол Болгарии Атанас Крыстин был приглашён в МИД России, где ему была вручена нота министерства", — отметили в ведомстве.

Это ответная мера на действия Софии, которая в связи со "шпионским скандалом" объявила российских дипломатов персонами нон грата.

В Болгарии суд оставил под арестом пятерых подозреваемых в шпионаже в пользу России

В Болгарии суд оставил под арестом пятерых подозреваемых в шпионаже в пользу России

19 марта шестеро сотрудников Министерства обороны Болгарии и военной разведки были задержаны по подозрению в шпионаже в пользу РФ. На брифинге были представлены аудио- и видеоматериалы, полученные с помощью специальных средств. По утверждению прокуратуры, они доказывают противоправные действия задержанных. Вместе с тем главный обвинитель Иван Гешев отметил, что преступная группа была раскрыта при содействии спецслужб стран ЕС и США.

Посольство РФ в Болгарии потребовало прекратить все спекуляции по этому делу до суда. В дипмиссии выразили надежду, что "судебное разбирательство будет вестись на деполитизированной, беспристрастной основе в строгом соответствии с нормами болгарского и международного законодательства".

20 марта премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил о готовности объявить дипломатов из России нежелательными персонами в связи с недавним задержанием сотрудников Минобороны Болгарии и её военной разведки по подозрению в шпионаже в пользу РФ. Ранее прокуратура Болгарии возбудила два специализированных досудебных разбирательства по делу о шпионаже двух российских дипломатов, которых позднее объявили персонами нон грата.

Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила

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