Песков заявил, что не располагает информацией об ограничении полётов над Крымом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не имеет данных о том, что Россия якобы временно ограничила полёты над частью Крыма и Чёрного моря.

"Я не располагаю такой информацией", — сказал Песков журналистам.

При этом он отметил, что временное введение ограничений воздушного движения в некоторых секторах является абсолютно нормальной мировой практикой. Песков добавил, что в подобных случаях существуют стандартные системы уведомлений и так далее. Об этом он сказал, отвечая на вопрос, фиксируют ли российские власти усиление напряжённости на границе с Украиной.

Представитель Кремля также отметил, что "элемент напряжения на самой Украине пока не исчез". Он выразил надежду на лучшее, подчеркнув, что ситуация, безусловно, требует особого внимания.

Ранее Лайф рассказывал, что с 20 по 24 апреля Россия ввела временные ограничения на осуществление полётов над частью Крыма и Чёрного моря. Об этом сказано в международном извещении для пилотов (NOTAM).

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