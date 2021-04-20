Капризов переписывает историю "Миннесоты": нападающий забросил 18-ю шайбу и обновил очередной рекорд клуба

Российский нападающий команды НХЛ "Миннесота Уайлд" Кирилл Капризов установил рекорд клуба среди новичков, когда-либо дебютировавших за "дикарей". В гостевом победном матче регулярного чемпионата против "Аризоны" (5:2) россиянин забросил свою 18-ю шайбу, ставшую для форварда 37-м личным баллом (18+19) в его первом сезоне за океаном.

Kirill Kaprizov's 18th of the season! pic.twitter.com/r7rhz2ZfDn — NHL (@NHL) April 20, 2021

Этот гол позволил Капризову на очко обновить достижение Мариана Габорика (36 очков) по количеству заработанных баллов среди новичков команды. Стоит отметить, что для нового рекорда россиянину хватило всего 44 игры, а вот словаку, чтобы заработать свои очки, потребовалось выйти на лёд 71 раз.

Добавим, что это уже не первое достижение Капризова за новый клуб. Ранее россиянину удалось стать самым результативным хоккеистом в истории "дикарей" в дебютном матче. Также он стал первым новичком в истории клуба, кто смог набрать очки в трёх стартовых играх регулярного чемпионата. Кроме того, дебютант Капризов первым в "Миннесоте" в трёх матчах сезона набрал по три очка за игру.

"Дикари" продлили свою победную серию до четырёх матчей. В турнирной таблице Западного дивизиона команда Капризова занимает третье место, отставая на пять очков от команды "Колорадо Эвеланш".

Регулярный чемпионат НХЛ

"Аризона" — "Миннесота" — 2:5 (1:1; 0:2; 1:2)

Авторы