Лукашенко поддержал идею переноса переговорной площадки по Донбассу из Минска

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оказался не против идеи переноса переговорной площадки по Донбассу из Минска, если это пойдёт на пользу Украине. Об этом он заявил во вторник на встрече с депутатом Верховной рады Евгением Шевченко, сообщает БелТА.

"Говорят, в другое место (есть. — Прим. Лайфа) желание перенести. Да ради бога. Если Украине это выгодно и пойдёт на пользу, мы будем только приветствовать", — заверил своего собеседника белорусский политик.

Дискуссии об альтернативной площадке уже ведутся. В частности, глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), первый президент Украины Леонид Кравчук предложил перенести переговоры по Донбассу в Польшу.

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