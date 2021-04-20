Лукашенко поддержал идею переноса переговорной площадки по Донбассу из Минска
Украина отказалась посылать туда свою делегацию, потому что Белоруссия якобы находится "под каблуком" у России. Дискуссии об альтернативной площадке уже ведутся. Киев, например, голосует за Польшу.
Александр Лукашенко на встрече с народным депутатом Верховной рады Евгением Шевченко. Фото © Официальный сайт президента Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко оказался не против идеи переноса переговорной площадки по Донбассу из Минска, если это пойдёт на пользу Украине. Об этом он заявил во вторник на встрече с депутатом Верховной рады Евгением Шевченко, сообщает БелТА.
"Ещё один шаг к войне": В Госдуме отреагировали на отказ украинской делегации от минских переговоров по Донбассу
"Говорят, в другое место (есть. — Прим. Лайфа) желание перенести. Да ради бога. Если Украине это выгодно и пойдёт на пользу, мы будем только приветствовать", — заверил своего собеседника белорусский политик.
Напомним, что 6 апреля официальный Киев отказался направить свою делегацию в Минск на переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе. Свой отказ от переговоров Украина объясняет "вражеской риторикой" Белоруссии — мол, Минск находится "под влиянием России" и подыгрывает Москве.
Дискуссии об альтернативной площадке уже ведутся. В частности, глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), первый президент Украины Леонид Кравчук предложил перенести переговоры по Донбассу в Польшу.
Выбор редакции
В МИД РФ рассказали, зачем высылаемый киевский консул собирал данные об украинцах с двойным гражданством
Украинский генерал призвал Киев отказаться от иллюзий по поводу Запада
"Главное в нём — человек": Володин пообещал интересное послание Путина Федеральному собранию — видео
В Госдуме оценили предложение сажать на 10 лет в тюрьму за поджоги, повлёкшие гибель пожарных
Власти Москвы не согласовали акцию на Манежной площади 21 апреля
Комментариев: 0