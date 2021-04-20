Госдума приняла законы о запрете двойного гражданства для госслужащих и военных
Инициатива была внесена президентом РФ в ноябре прошлого года.
Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ
Государственная дума в третьем чтении приняла пакет законопроектов, согласно которым государственным и муниципальным служащим, а также военным и ряду других категорий лиц запрещается иметь иностранное гражданство и вид на жительство за рубежом. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Отмечается, что первый закон уточняет положения отдельных законодательных актов, которые предусматривают ограничение для замещения соответствующих должностей в связи с наличием гражданства иностранного государства или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание человека на территории другой страны. В частности, речь идёт о ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", "О государственной гражданской службе Российской Федерации", "О муниципальной службе в Российской Федерации", "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и других.
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А согласно второму закону, вносятся поправки в Трудовой кодекс. Они запрещают иметь иностранное гражданство или вид на жительство людям на должностях, для замещения которых требуется оформление допуска к государственной тайне. Закон должен вступить в силу с 1 июля текущего года.
Напомним, инициативу внёс в Госдуму президент России Владимир Путин в конце ноября 2020 года.
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