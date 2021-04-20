"Решила сорвать куш": Директор звезды "Кривого зеркала" назвала враньём заявления студентки об изнасиловании

Директор звезды шоу "Кривое зеркало" Александра Морозова заявила, что студентка, обвинившая артиста в изнасиловании, лжёт. По словам Светланы, девушка просто хочет хайпануть на именитом юмористе, чтобы обрести популярность и получить деньги.

"Девушка просто завралась и решила сорвать свой куш. Естественно, никакого изнасилования не было и быть не могло. С девушкой он этой встречался, но никаких сексуальных отношений насильственного характера у них не было", — пояснила Светлана в беседе с телеканалом "360".

Ранее 22-летняя студентка Елизавета Еремёнко публично обвинила Александра Морозова в изнасиловании. По её словам, всё произошло в одном из отелей в Москве. Кроме того, девушка настаивает на наличии у неё доказательств — видеозаписи произошедшего.

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