Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Решила сорвать куш": Директор звезды "Кривого зеркала" назвала враньём заявления студентки об изнасиловании

Сам 47-летний юморист произошедшее пока не комментирует.

20 апреля 2021, 11:02
<p>Елизавета Ерёменко, Александр Морозов. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CNmwXjbHVBK/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">liza_eryomenko</a> / <a href="https://www.instagram.com/p/CIVC5Urned0/?igshid=1tb49jtalmaik" target="_blank" rel="noopener noreferrer">morozov_artist</a></p>

Елизавета Ерёменко, Александр Морозов. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / liza_eryomenko / morozov_artist

Директор звезды шоу "Кривое зеркало" Александра Морозова заявила, что студентка, обвинившая артиста в изнасиловании, лжёт. По словам Светланы, девушка просто хочет хайпануть на именитом юмористе, чтобы обрести популярность и получить деньги.

"Девушка просто завралась и решила сорвать свой куш. Естественно, никакого изнасилования не было и быть не могло. С девушкой он этой встречался, но никаких сексуальных отношений насильственного характера у них не было", пояснила Светлана в беседе с телеканалом "360".

Уснула после вечеринки: москвичка обвинила таксиста в изнасиловании

Уснула после вечеринки: москвичка обвинила таксиста в изнасиловании

Ранее 22-летняя студентка Елизавета Еремёнко публично обвинила Александра Морозова в изнасиловании. По её словам, всё произошло в одном из отелей в Москве. Кроме того, девушка настаивает на наличии у неё доказательств — видеозаписи произошедшего.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Звезду "Кривого зеркала" Александра Морозова обвинила в изнасиловании 22-летняя студентка

сегодня в 04:56

"Вы с ума посходили?": Менеджер объяснил заявления о тяжёлой болезни Верки Сердючки

сегодня в 10:55

"Врачи ничего не гарантировали": Фигуристка Тотьмянина рассказала, как едва не потеряла младшую дочь

сегодня в 09:27

В Госдуме оценили предложение сажать на 10 лет в тюрьму за поджоги, повлёкшие гибель пожарных

сегодня в 11:33

Власти Москвы не согласовали акцию на Манежной площади 21 апреля

сегодня в 11:31

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1