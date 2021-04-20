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"Торпеда апокалипсиса": Американцев испугали испытания российских "Посейдонов"

Атомная энергия обеспечит аппарат возможностью достигать побережья Америки, а высокая скорость максимально затруднит перехват.

20 апреля 2021, 11:11
<p>Океанская многоцелевая система "Посейдон". Скриншот © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=T_7hWSv689Q" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минобороны России</a></p>

Океанская многоцелевая система "Посейдон". Скриншот © YouTube / Минобороны России

В нынешнем году Россия продолжит ключевые испытания "торпеды апокалипсиса" — "Посейдона", а развёртывание оружия запланировано на конец десятилетия. Об этом пишет журнал Popular Mechanics.

Отмечается, что атомная энергия обеспечит беспилотный подводный аппарат большой дальностью полёта и возможностью переправляться через Тихий и Атлантический океаны, достигая побережья Америки, а высокая скорость максимально затруднит перехват.

В США испугались возможности российских "Посейдонов" вызывать радиоактивные цунами

В США испугались возможности российских "Посейдонов" вызывать радиоактивные цунами

По последним данным, полная нагрузка "Посейдона" сократилась с запланированных ста до двух мегатонн, однако это не помешает ему нанести серьёзный ущерб по прибрежной цели.

Несмотря на то что критики называли "Посейдон" мифом и блефом, теперь стало понятно, что Россия "серьёзно относится к приведению в действие этого оружия апокалипсиса", указывает издание.

Ранее Лайф рассказывал, что в США испугались "военной активности" России в Арктике. А особую обеспокоенность вызвала как раз межконтинентальная ядерная торпеда 2М39 "Посейдон".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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