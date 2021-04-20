"Торпеда апокалипсиса": Американцев испугали испытания российских "Посейдонов"
Атомная энергия обеспечит аппарат возможностью достигать побережья Америки, а высокая скорость максимально затруднит перехват.
Океанская многоцелевая система "Посейдон". Скриншот © YouTube / Минобороны России
В нынешнем году Россия продолжит ключевые испытания "торпеды апокалипсиса" — "Посейдона", а развёртывание оружия запланировано на конец десятилетия. Об этом пишет журнал Popular Mechanics.
Отмечается, что атомная энергия обеспечит беспилотный подводный аппарат большой дальностью полёта и возможностью переправляться через Тихий и Атлантический океаны, достигая побережья Америки, а высокая скорость максимально затруднит перехват.
По последним данным, полная нагрузка "Посейдона" сократилась с запланированных ста до двух мегатонн, однако это не помешает ему нанести серьёзный ущерб по прибрежной цели.
Несмотря на то что критики называли "Посейдон" мифом и блефом, теперь стало понятно, что Россия "серьёзно относится к приведению в действие этого оружия апокалипсиса", указывает издание.
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Ранее Лайф рассказывал, что в США испугались "военной активности" России в Арктике. А особую обеспокоенность вызвала как раз межконтинентальная ядерная торпеда 2М39 "Посейдон".
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