Президент РФС Дюков избран в исполком УЕФА

Президент РФС Александр Дюков был избран в исполком УЕФА. От России в исполкоме был только генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин. Однако он находится в статусе члена совета ФИФА без права голоса, а Дюков будет иметь такое право.