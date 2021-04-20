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Президент РФС Дюков избран в исполком УЕФА

Об этом стало известно в ходе конгресса УЕФА, который проходит в Монтрё (Швейцария).

20 апреля 2021, 11:22
<p>Фото © Максим Слуцкий / ТАСС</p>

Фото © Максим Слуцкий / ТАСС

Президент РФС Александр Дюков был избран в исполком УЕФА. От России в исполкоме был только генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин. Однако он находится в статусе члена совета ФИФА без права голоса, а Дюков будет иметь такое право.

Напомним, что Дюков возглавляет Российский футбольный союз с 2019 года.

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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