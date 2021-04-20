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В Госдуме оценили предложение сажать на 10 лет в тюрьму за поджоги, повлёкшие гибель пожарных

Вопрос увеличения срока наказания следует внимательно изучить, учитывая позицию Верховного суда, отметил депутат.

20 апреля 2021, 11:33

Фото © Pixabay

Вопрос об ужесточении наказания в связи с гибелью пожарных в случае умышленного поджога имеет право на существование, но он должен быть тщательно рассмотрен. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Я скажу так: надо делать какой-либо вывод тогда, когда будут подготовлены поправки в уголовное законодательство. Здесь же речь идёт о дополнительном квалифицирующем признаке и важна позиция Верховного суда, учитывая правоприменительную практику", — отметил парламентарий в беседе с RT.

Проводили под звуки сирен: в Петербурге простились с пожарным, погибшим на Невской мануфактуре — видео

Проводили под звуки сирен: в Петербурге простились с пожарным, погибшим на Невской мануфактуре — видео

Ранее руководитель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов предложил сажать на 10 лет (вместо пяти) в тюрьму за поджоги, повлёкшие гибель пожарных. В своём письме на имя главы МВД РФ Владимира Колокольцева он напомнил о крупном пожаре в здании Невской мануфактуры, где погиб сотрудник МЧС.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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