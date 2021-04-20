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Власти Москвы не согласовали акцию на Манежной площади 21 апреля

Организаторы подавали заявку на двухчасовой митинг с численностью участников до 100 тысяч человек, несмотря на то что в условиях массового скопления людей возрастает риск заражения коронавирусом.

20 апреля 2021, 11:31

Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев

Власти Москвы не согласовали публичное мероприятие 21 апреля из-за эпидемиологических ограничений. Об этом сообщает пресс-служба Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы. Организаторы подавали заявку на двухчасовую акцию на Манежной площади с численностью участников до 100 тысяч человек, несмотря на то что в условиях массового скопления людей возрастает риск заражения коронавирусной инфекцией.

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"Принимаемые Правительством Москвы меры по поэтапному снятию ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности, адекватны складывающейся эпидемиологической обстановке и не снимают запрета на проведение массовых публичных мероприятий. В связи с изложенным, проведение данных публичных мероприятий согласовано быть не может", прокомментировали в департаменте.

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Власти напомнили, что в случае проведения указанных мероприятий его организаторы и иные участники могут быть привлечены к ответственности в установленном порядке.

Отметим, что ещё одна заявка от представителей Московской федерации профсоюзов о проведении 1 мая 2021 года публичного мероприятия в форме митинга на Красной площади с количеством участников до 15 тысяч человек также не была согласована.

Ранее МВД призвало россиян отказаться от участия в незаконных акциях. Любые агрессивные действия участников несанкционированных мероприятий и попытки спровоцировать столкновения с правоохранителями будут расценены как угроза общественной безопасности и немедленно пресечены, отметили в министерстве.

МВД призвало россиян отказаться от участия в незаконных акциях

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Роскомнадзор также предупредил СМИ и соцсети о миллионных штрафах за призывы к незаконным митингам, а в Кремле напомнили, что провокационные призывы звучат не с территории России, а из-за границы.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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