Apple представила фиолетовый iPhone 12, цветные iMac и маячки AirTags для поиска утерянных вещей. Видео © Apple

Прямо сейчас на официальном сайте американской компании Apple проходит презентация новых устройств. Среди представленных гаджетов — iPhone 12 в фиолетовом цвете, цветные iMac и метка-трекер для поиска утерянных вещей AirTag.

Как и в случае со своими сородичами, смартфон iPhone 12 имеет абсолютно такие же технические характеристики, что и модели в старых цветах (белый, чёрный, зелёный, красный и синий). К слову, прежней останется и стоимость устройства. Отмечается, что предзаказ на фиолетовый iPhone 12 будет открыт 24 апреля, а в продажу на территории США смартфоны поступят уже с 30 апреля.

Новые iMac 2021. Фото © Apple

Что касается цветных iMac, то разработчики здесь явно немало потрудились. Стильные моноблоки на процессоре Apple M1 стали самыми мощными в своей истории. Также они стали значительно тоньше, а камера снимает в HD-качестве. iMac 2021 будет доступен в семи цветах: синем, зелёном, жёлтом, красном, фиолетовом, оранжевом и классическом серебристом. Клавиатуры и компьютерные мышки теперь тоже цветные. Ценник на устройства начинается от 1299 долларов (около 100 тысяч рублей).

Куда более интригующим стал анонс умных меток AirTags, с помощью которых можно найти любые вещи, выведя их местоположение на карту. Новый аксессуар разработчики оценили в 29 долларов (около 2300 рублей), с 23 апреля устройства будут доступны в США, а затем они появятся и на других рынках.

Маячок AirTag для поиска утерянных вещей. Фото © Apple

Ранее гендиректор Apple Тим Кук анонсировал революционный iPhone 13. Аналитик предсказал характеристики нового устройства.

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