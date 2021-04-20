Сын хозяйки квартиры – эпицентра взрыва в доме под Нижним Новгородом обвинил в трагедии газовщиков

К взрыву в жилом доме в селе Маргуша Нижегородской области привела утечка газа. Об этом Лайфу рассказал сын хозяйки квартиры, ставшей эпицентром детонации, Алексей.

Он объяснил, что по образованию является монтажником теплоснабжения и сегодня посетил место происшествия.

"Был запах газа. С третьего этажа взрыв произошёл, снесло крышу. Утечка газа была, потому что соседи вызывали газовщиков специально и газовщики что-то там не уследили, но виноваты они: прежде чем что-то делать, нужно всё полностью выключать", — сказал Алексей.

Мужчина отметил, что его мама находится у следователя, где беседует по поводу произошедшего. Собеседник также предположил, что кто-то мог зажечь спичку или в этот момент выпивал, из-за чего и произошёл взрыв.

Напомним, взрыв прогремел вечером 19 апреля. После хлопка газа в здании произошло обрушение четырёх квартир на втором и третьем этаже. По уточнённым данным, в результате ЧП пострадало семь человек, включая девочку в возрасте двух с половиной месяцев и мальчика в возрасте двух с половиной лет. Погиб один ребёнок, его тело нашли под завалами. По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело.

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