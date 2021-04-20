В эпицентре взрыва в жилом доме под Нижним Новгородом нашли следы незаконной врезки в газовую трубу
Хозяйка квартиры, где произошла детонация, сначала отказалась от установки оборудования, а затем обратилась к сторонней компании.
Фото © МЧС России
В квартире дома в селе Маргуша Нижегородской области были открыты газовые вентили, что и привело к взрыву. Об этом Лайфу сообщил источник.
Сначала хозяйка квартиры отказалась от газификации и установки оборудования организацией ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород", а позднее обратилась в стороннюю компанию, которая провела ей трубу с газом, подключила к основному стояку и поставила вентили. Однако работники оставили их в открытом положении.
19 апреля в доме проводились работы по газификации другой квартиры, а после установки оборудования была открыта подача газа основного стояка. В результате жилище, где работала сторонняя организация, наполнилось газом, что и привело к взрыву.
Напомним, взрыв прогремел вечером 19 апреля. После хлопка газа в здании произошло обрушение четырёх квартир на втором и третьем этаже. По уточнённым данным, в результате ЧП пострадало семь человек, включая девочку в возрасте двух с половиной месяцев и мальчика в возрасте двух с половиной лет. Погиб один ребёнок, его тело нашли под завалами. По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело.
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