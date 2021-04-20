Фёдора Емельяненко исключили из рейтинга Bellator
До обновления рейтинга Последний Император располагался на пятой строчке.
Фото © Валерий Шарифулин / ТАСС
Bellator опубликовал обновлённый рейтинг тяжеловесов, в котором не оказалось российского бойца Фёдора Емельяненко. В предыдущей версии Последний Император был пятым.
Рейтинг тяжеловесов возглавляет Тимоти Джонсон (США), второе место у Чейка Конго (Франция), а замкнул тройку лидеров россиянин Валентин Молдавский.
Ранее Емельяненко сообщил, что до завершения профессиональной карьеры планирует провести ещё два поединка. И, скорее всего, они пройдут в России.
Выбор редакции
Президент РФС Дюков избран в исполком УЕФА
"Прощальный тур": Фёдору Емельяненко отвели два боя до конца карьеры
Капризов переписывает историю "Миннесоты": нападающий забросил 18-ю шайбу и обновил очередной рекорд клуба
Бывшего замглавы МЧС приговорили к пяти годам за аферу с продажей должности губернатора
"В США что-то знают": Поляки оценили переброску американских истребителей на учения
Комментариев: 0