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Категорий: 18

Фёдора Емельяненко исключили из рейтинга Bellator

До обновления рейтинга Последний Император располагался на пятой строчке.

20 апреля 2021, 13:08
<p>Фото © Валерий Шарифулин / ТАСС</p>

Фото © Валерий Шарифулин / ТАСС

Bellator опубликовал обновлённый рейтинг тяжеловесов, в котором не оказалось российского бойца Фёдора Емельяненко. В предыдущей версии Последний Император был пятым.

Рейтинг тяжеловесов возглавляет Тимоти Джонсон (США), второе место у Чейка Конго (Франция), а замкнул тройку лидеров россиянин Валентин Молдавский.

Ранее Емельяненко сообщил, что до завершения профессиональной карьеры планирует провести ещё два поединка. И, скорее всего, они пройдут в России.

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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