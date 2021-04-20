Фёдора Емельяненко исключили из рейтинга Bellator

Bellator опубликовал обновлённый рейтинг тяжеловесов, в котором не оказалось российского бойца Фёдора Емельяненко. В предыдущей версии Последний Император был пятым.

Ранее Емельяненко сообщил, что до завершения профессиональной карьеры планирует провести ещё два поединка. И, скорее всего, они пройдут в России.