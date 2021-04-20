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Саакашвили рассказал, когда вернётся в Грузию

Экс-президент призвал членов созданной им партии "Единое национальное движение" подписать соглашение с властями только после освобождения её председателя.

20 апреля 2021, 13:03
<p>Михаил Саакашвили. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/photos/pb.100044568183561.-2207520000../3108999599130400/?type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mikheil Saakashvili</a></p>

Михаил Саакашвили. Фото © Facebook / Mikheil Saakashvili

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что вернётся на родину осенью, когда там будут проходить выборы в местные органы власти. Об этом он сообщил во время видеообращения к своим сторонникам.

"Я хочу сообщить о своём решении. Я, Михаил Саакашвили, заранее приеду в Грузию до этого референдума (выборы в местные органы власти. — Прим. Лайфа). <...> Я обязательно буду непосредственным участником этого процесса", — сказал Саакашвили.

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Он пояснил, что называет эти выборы референдумом, так как в подписанном властями и оппозицией соглашении содержится условие по уровню поддержки партии власти на предстоящем голосовании. А при его невыполнении в следующем году должны быть назначены досрочные парламентские выборы.

Саакашвили также призвал членов партии "Единое национальное движение", которую сам основал, подписать соглашение с властями только после того, как будет освобождён председатель партии Ника Мелия.

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Напомним, Саакашвили в 2013 году покинул Грузию, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно приговорён к тюремным срокам. Весной 2015 года он стал губернатором Одесской области Украины. Однако в 2017 году по указу бывшего президента Петра Порошенко со скандалом был выслан из Незалежной. До этого у Саакашвили отобрали украинский паспорт, а погранслужба запретила ему въезд на территорию государства до 2021 года. Однако в 2019 году президент Украины Владимир Зеленский отменил указ своего предшественника и вернул гражданство Саакашвили. В 2020 году он стал главой исполнительного комитета Нацсовета реформ Украины.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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