Саакашвили рассказал, когда вернётся в Грузию

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что вернётся на родину осенью, когда там будут проходить выборы в местные органы власти. Об этом он сообщил во время видеообращения к своим сторонникам.

"Я хочу сообщить о своём решении. Я, Михаил Саакашвили, заранее приеду в Грузию до этого референдума (выборы в местные органы власти. — Прим. Лайфа). <...> Я обязательно буду непосредственным участником этого процесса", — сказал Саакашвили.

Он пояснил, что называет эти выборы референдумом, так как в подписанном властями и оппозицией соглашении содержится условие по уровню поддержки партии власти на предстоящем голосовании. А при его невыполнении в следующем году должны быть назначены досрочные парламентские выборы.

Саакашвили также призвал членов партии "Единое национальное движение", которую сам основал, подписать соглашение с властями только после того, как будет освобождён председатель партии Ника Мелия.

Напомним, Саакашвили в 2013 году покинул Грузию, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно приговорён к тюремным срокам. Весной 2015 года он стал губернатором Одесской области Украины. Однако в 2017 году по указу бывшего президента Петра Порошенко со скандалом был выслан из Незалежной. До этого у Саакашвили отобрали украинский паспорт, а погранслужба запретила ему въезд на территорию государства до 2021 года. Однако в 2019 году президент Украины Владимир Зеленский отменил указ своего предшественника и вернул гражданство Саакашвили. В 2020 году он стал главой исполнительного комитета Нацсовета реформ Украины.

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