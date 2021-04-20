Шоу с мигалками и шарами: житель Кемерова приехал за сыном в роддом на эвакуаторе с коляской — видео

В Кемерове папа приехал в роддом за новорождённым сыном на эвакуаторе с мигалкой и коляской. Видео © LIFE

В Кемерове новоиспечённый отец устроил сюрприз своей супруге, приехав забирать её и сына из роддома на эвакуаторе с установленными на нём коляской и мигалками.

"Я работал на нём больше года, с директором договорился, тот дал добро", — сказал Лайфу счастливый отец.

По словам мужчины, сейчас на этом эвакуаторе работает его напарник, который согласился помочь. Малыша супруги назвали Львом. В первой в жизни поездке на авто мальчика сопровождал целый кортеж.

Ранее Лайф рассказывал, как модель снялась для Playboy обнажённой спустя четыре месяца после рождения своего восьмого ребёнка. Она украсила обложку чешского варианта журнала, став первой темнокожей женщиной, добившейся такого успеха.

Авторы