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Модель снялась для Playboy обнажённой спустя четыре месяца после рождения своего восьмого ребёнка

Ирен украсила собой обложку чешского варианта журнала, став первой темнокожей женщиной, добившейся такого успеха.

20 апреля 2021, 06:57

Фото © Instagram / irenemajor

Жизни 41-летней Ирен Мейджор, родившейся в Камеруне, можно только позавидовать. Из-за своей внешности она выиграла конкурс красоты в 1995-м, а затем покорила сердце канадского миллионера Сэма Мэлина. С ним она переехала в Великобританию, купив замок, образовала крепкую семью и подарила ему восьмерых детей. Последнего Ирен родила в прошлом году, и спустя четыре месяца она решила сняться для чешского журнала Playboy.

Фото © Instagram / irenemajor

Фото © Instagram / irenemajor

Такую фотосессию Ирен подарила изданию на его 30-летие, став первой темнокожей моделью на обложке. Модель позировала на рояле и игрушечной лошадке, меняя наряды и показываясь в откровенном белье и колготках в крупную сетку, а также совершенно обнажённой. Ирен призналась, что демонстрировать свою фигуру вскоре после родов было не страшно, ведь модель помнила, что она представляет интересы всех женщин и матерей.

Фото © Instagram / vsanchorstudio и playboyczechrepublic

Фото © Instagram / vsanchorstudio и playboyczechrepublic

Женщина призналась, что никак особенно не следит за фигурой. Ирен просто придерживается вегетарианства и постоянно присматривает за восемью детьми — это позволяет сгонять лишние килограммы и подтягивать мышцы. Разумеется, во время интервью ей задали вопрос, планирует ли она заводить ещё детей, на что Ирен не смогла ответить однозначно, пишет Daily Mail.

Фото © Instagram / vsanchorstudio и playboyczechrepublic

Фото © Instagram / vsanchorstudio и playboyczechrepublic

В целом я не против быть беременной, но тут всё зависит только от Бога. Я сама из большой семьи — нас было девять. Дети — это благословение, я не могу вообразить свою жизнь без них. Они помогают мне оставаться молодой

Ирен Мейджор

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Авторы
Бояршина Анна
Бояршина Анна

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