Модель снялась для Playboy обнажённой спустя четыре месяца после рождения своего восьмого ребёнка
Ирен украсила собой обложку чешского варианта журнала, став первой темнокожей женщиной, добившейся такого успеха.
Жизни 41-летней Ирен Мейджор, родившейся в Камеруне, можно только позавидовать. Из-за своей внешности она выиграла конкурс красоты в 1995-м, а затем покорила сердце канадского миллионера Сэма Мэлина. С ним она переехала в Великобританию, купив замок, образовала крепкую семью и подарила ему восьмерых детей. Последнего Ирен родила в прошлом году, и спустя четыре месяца она решила сняться для чешского журнала Playboy.
Такую фотосессию Ирен подарила изданию на его 30-летие, став первой темнокожей моделью на обложке. Модель позировала на рояле и игрушечной лошадке, меняя наряды и показываясь в откровенном белье и колготках в крупную сетку, а также совершенно обнажённой. Ирен призналась, что демонстрировать свою фигуру вскоре после родов было не страшно, ведь модель помнила, что она представляет интересы всех женщин и матерей.
Женщина призналась, что никак особенно не следит за фигурой. Ирен просто придерживается вегетарианства и постоянно присматривает за восемью детьми — это позволяет сгонять лишние килограммы и подтягивать мышцы. Разумеется, во время интервью ей задали вопрос, планирует ли она заводить ещё детей, на что Ирен не смогла ответить однозначно, пишет Daily Mail.
В целом я не против быть беременной, но тут всё зависит только от Бога. Я сама из большой семьи — нас было девять. Дети — это благословение, я не могу вообразить свою жизнь без них. Они помогают мне оставаться молодой
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