"Он искренний": Политологи оценили высказывание Трампа о взаимной симпатии с Путиным

Руководитель центра изучения элиты института социологии РАН Ольга Крыштановская в беседе с Лайфом прокомментировала высказывание экс-президента США Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.

"Я считаю, что он искренний. Трудно сказать, что хорошего он сделал для России, потому что санкции были и прочее. Но то, что он, скорее всего, пытался минимизировать негативные решения, я думаю, это было", — отметила специалист.

Бывший американский президент вряд ли лукавил, когда говорил о взаимной симпатии с Путиным, считает эксперт. По её мнению, такой независимый и яркий политик, как Трамп, говорит правду, поскольку не стесняется высказывать свою точку зрения.

Мнение Крыштановской разделяет и российский писатель, публицист и политолог Дмитрий Дробницкий. Однако, по его словам, значительную роль во внешней политике играет то, как думает "весь истеблишмент, который оказался гораздо более крепким орешком, чем предполагал Трамп".

"Проблема его в том, что он (Дональд Трамп. — Прим. Лайфа) думал, что с бюрократическим аппаратом Вашингтона можно просто сладить. Поэтому в этом смысле Америке нужно конкурировать, быть самой лучшей, крупной и так далее, но это не вопрос холодной войны, противостояния или нагнетания — это, по мнению Трампа, ненужная вещь. Нужно чётко понимать, что мы конкурируем как профессиональные государства, как экономики, а не как политические противники", — пояснил эксперт.

Ранее Дональд Трамп выступил за улучшение отношений США и России. Экс-президент заявил, что прекрасно ладил с Путиным и они нравились друг другу. По его словам, это способствовало укреплению отношений между Вашингтоном и Москвой, а также подталкивало к заключению новых сделок.

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