"Людям нравится раскрывать личность": Боня призвала участников "Дома-2" показывать свои недостатки и страхи

Телеведущая и экс-звезда "Дома-2" Виктория Боня дала советы участникам перезапущенного проекта, отметив, что зрителю интересно смотреть на людей с недостатками и наблюдать за отношениями. Таким мнением она поделилась в беседе с Лайфом.

"Когда люди приходят, они хотят показаться лучшими, хорошими. Это неинтересно! Интересно людям знать, какие есть недостатки, страхи, что нравится, что не нравится. Людям нравится раскрывать личность, тогда они могут ассоциировать себя с этим человеком. Вот тогда у человека появляются фанаты, находят много точек соприкосновения. А когда ты пришёл весь такой блатной, деловой или пришла на блатной козе, это сразу провал", — сказала Боня.

Телеведущая отметила, что по первому выпуску телешоу пока судить сложно, как будет развиваться его судьба. Однако она вспомнила, что в самом начале проект был популярен, поскольку в нём было много искреннего и настоящего. По мнению Бони, сейчас есть возможность заново оценить "Дом-2" и понять, что будет интереснее зрителю и какими должны быть участники.

Напомним, в декабре 2020 года сообщалось о закрытии телепроекта "Дом-2". Однако позже генеральный директор проекта Александр Расторгуев заявил, что шоу продолжится на другом канале. В начале апреля 2021 года телеканал "Ю" подтвердил сообщения о том, что шоу будет выходить в его эфире, раскрыв дату перезапуска и имена ведущих. Полное название проекта теперь звучит как "Дом-2. Новая любовь". Выпуски будут транслироваться утром и вечером.

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