В Свердловской области "школьник-Наруто" попал под машину и повредил её — видео
Мальчик, игравший с друзьями прямо на дороге, по счастливой случайности остался цел.
Скриншот видео © VK / "Типичный Екатеринбург"
В Свердловской области школьник перебегал дорогу как Наруто и "сбил" машину. Видео © VK / "Типичный Екатеринбург"
В Каменске-Уральском Свердловской области школьника, изображавшего Наруто, сбила машина. Видео инцидента опубликовал паблик "Типичный Екатеринбург" в социальной сети "ВКонтакте".
Как видно на кадрах, трое детей гуляли вблизи проезжей части. Они решили перебежать дорогу в неположенном месте, в результате чего один из мальчиков попал под автомобиль. Из-за столкновения школьник подлетел над капотом.
Как уточняется, травм ребёнок не получил, а вот у авто есть механические повреждения. Паблик уточняет, что, судя по позе детей во время бега, они изображали Наруто (японская манга и одноимённая аниме-версия истории о ниндзя-подростке Наруто Узумаки).
А ранее на Урале пьяный подросток сел за руль и сбил друга. Из-за темноты парень не заметил, как его приятель перебегал дорогу.
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