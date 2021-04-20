Путин подписал закон об оформлении вычетов по НДФЛ онлайн

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому вычеты по налогу на доходы физических лиц можно будет получить онлайн через личный кабинет на сайте ФНС. Для этого не придётся подавать декларацию как пакет подтверждающих документов.

Отмечается, что с помощью автоматизированной информационной системы ФНС будет обрабатывать данные о доходах и расходах налогоплательщика на приобретение недвижимости, платежах по ипотеке или сумме, внесённой на индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС). Согласно закону, также упрощается получение имущественных налоговых вычетов по расходам на покупку жилья и процентов по ипотеке и инвестиционных вычетов по операциям, учитываемым на ИИС.

Сроки проверки вычета теперь сократятся до месяца, а общий срок получения — примерно до полутора месяцев с момента подачи заявки.

Ранее Лайф рассказывал, что Путин подписал закон об увеличении федеральной части партсписков на выборах в Думу. Число кандидатов возросло до 15.

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