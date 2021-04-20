"Направлено на внутреннюю повестку": Неверов поделился ожиданиями от послания Путина Федеральному собранию — видео

Неверов поделился ожиданиями от послания Путина Федеральному собранию. Видео © LIFE

Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов отметил, что послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию будет направлено на внутреннюю повестку страны. Таким мнением он поделился в беседе с журналистом Лайфа.

"Мы ждём для себя определение тех направлений, по которым мы будем принимать необходимые законопроекты. В первую очередь, конечно, всё, что направлено на поддержку наших граждан, решение вопросов благополучия, поддержку предприятий, промышленности. <...> Послание, конечно, будет ориентировано на внутреннюю повестку, потому что этого ждут наши граждане", — отметил депутат.

По мнению Неверова, послание будет обозначено не просто на один год, а с перспективой его реализации в несколько лет. Он отметил, что с первых дней после мероприятия начнётся работа над новыми законопроектами. Кроме того, во время послания будут обозначены меры по ответу на давление Запада, добавил депутат.

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