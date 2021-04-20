Переизбранный на шестой срок президент Чада умер от полученных на передовой ранений

Президент Чада Идрис Деби скончался от ранений, полученных во время боевых действий против повстанцев на севере страны. Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление военных.

"Президент республики, глава государства, верховный главнокомандующий вооружённых сил Идрис Деби Итно только что испустил свой последний вздох, защищая территориальную целостность на поле боя. Мы с глубокой горечью сообщаем народу Чада", — говорится в заявлении официального представителя армии генерала Азема Бермандоа Агуны.

Как сообщают некоторые СМИ, президент приезжал на фронт для празднования победы в борьбе с повстанцами и руководства операциями вооружённых сил.

Ранее стало известно, что Идрис Деби переизбрался на шестой срок по результатам выборов, прошедших 11 апреля. Он набрал более 79% голосов. На посту главы государства Деби находился с декабря 1990 года.

Ранее Лайф рассказывал, что отец президента Туркмении умер в возрасте 88 лет. Глава государства назвал его своим идеалом и жизненным университетом.

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