Председатель ПАСЕ прервал выступление депутата Рады из-за флага Украины — видео
Парламентарию, который не в первый раз нарушил правила, отключили микрофон.
Председатель ПАСЕ прервал выступление депутата Рады, продемонстрировавшего флаг Украины. Видео © Официальный сайт ПАСЕ
В ходе заседания ПАСЕ депутат Верховной рады Алексей Гончаренко продемонстрировал флаг Украины, за что был раскритикован председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы Хендриком Дамсом.
Гончаренко в ходе дебатов по резолюции о стратегических приоритетах Совета Европы подошёл к микрофону и заявил об игнорировании темы территориальной целостности государств-членов и мирном урегулировании конфликтов в Европе. После этого он достал украинский флаг и потребовал от участников посмотреть на него. Председатель ПАСЕ несколько раз призвал депутата к порядку, а затем потребовал отключить его микрофон и предложил парламентарию покинуть зал.
"Это просто невероятно! Отключите у него микрофон. Это уже не первый раз, когда вы грубо злоупотребляете своим правом на выступление. Пожалуйста, сядьте или покиньте зал", — сказал Дамс.
Он заметил, что доложит о случившемся в Регламентный комитет ПАСЕ, и пообещал, что это последний инцидент, который происходит с участием Гончаренко под его председательством. Ассамблея встретила это решение аплодисментами.
"Вы уже не первый раз вытворяете такое в крайне неприемлемой манере", — добавил Дамс, обращаясь к парламентарию.
Председатель ПАСЕ уточнил, что в ходе заседаний участники пытаются решить проблемы, а не создавать новые.
Это не первый раз, когда Гончаренко позволяет себе откровенно хамское поведение в ходе ассамблеи. Так, в январе украинский делегат прямо с трибуны оскорбил российских коллег Петра Толстого и Леонида Слуцкого. Россия пожаловалась на это руководству ПАСЕ.
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