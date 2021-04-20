Путин подписал закон о штрафах до 30 тысяч рублей за высадку детей-безбилетников из транспорта
Сам закон, запрещающий такие действия со стороны кондуктора и водителя, уже вступил в силу. А теперь для них утверждён и размер наказания.
Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ
Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы за принудительную высадку детей-безбилетников до 16 лет из общественного транспорта. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Штраф для водителя за такое правонарушение составит пять тысяч рублей, а для должностных лиц — до 30 тысяч рублей. В законе уточняется, что речь идёт о действиях, которые "не содержат уголовно наказуемого деяния".
Кроме того, закон пятикратно увеличивает штрафы за нарушение правил движения через железнодорожные пути до пяти тысяч рублей вместо тысячи ранее. Кроме того, вводится административная ответственность за проезд через нерегулируемый железнодорожный переезд, если к нему в пределах видимости приближается поезд. Штраф за это составит пять тысяч рублей, но нарушителю также может грозить лишение права управления транспортными средствами на срок до шести месяцев, а в случае рецидива — до года.
Напомним, что сам закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта за неоплаченный проезд лиц младше 16 лет, если их не сопровождают взрослые, вступил в силу 7 марта.
Кстати, с того же дня поменялся порядок контроля и подтверждения оплаты проезда в общественном транспорте. Отныне регионы смогут сами вводить контролирующие механизмы, а должностные лица получают право требовать у пассажира документ, удостоверяющий личность.
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