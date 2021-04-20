Путин подписал закон об обязательной аттестации гидов

Президент Владимир Путин подписал закон, регламентирующий работу гидов в России. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации. Законом вводятся основные критерии аттестации и требования к образованию, стажу работы и наличию профессиональных знаний и навыков, в том числе владению иностранным языком, на котором проводятся экскурсии.

В соответствии с документом, экскурсоводом или гидом-переводчиком на туристских маршрутах может быть только гражданин РФ, прошедший аттестацию. Перепроходить аттестацию необходимо будет каждые пять лет, по её итогам будет выдаваться соответствующий документ, а также нагрудная идентификационная карточка.

Сами аттестаты будут выдавать аттестационные комиссии, создаваемые региональным органом госвласти в сфере туризма. Экскурсоводы, работающие на национальных и межрегиональных туристических маршрутах, будут получать аттестат в межрегиональной комиссии.

А в январе на Вилючинском водопаде на Камчатке произошло обрушение льда, в результате которого пострадало несколько человек, а один из туристов погиб. Пострадавшие купили тур у фирмы "Реальная Камчатка". Туристы поехали туда на снегоходах в сопровождении гида, но турфирма не уведомила МЧС о запланированной экскурсии к водопаду.

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