Путин подписал закон об увеличении федеральной части партсписков на выборах в Думу
Законопроект был внесён в нижнюю палату парламента два года назад, с инициативой выступили депутаты от ЛДПР.
Фото © Ведомости / ТАСС / Максим Стулов
Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении общефедеральной части федерального списка кандидатов на думских выборах. Документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.
Политолог Потуремский оценил формирование нового состава ЦИК: Продолжается курс прозрачности и легитимности выборов
Так, нововведением предполагается увеличение общефедеральной части федерального списка кандидатов на выборах депутатов Государственной думы с 10 до 15 человек.
К слову, увеличить эту часть списка предложили депутаты от партии ЛДПР. В мае 2019 года они внесли в нижнюю палату парламента соответствующий законопроект, но изначально предполагалось, что в этой части списка может быть до 20 фамилий. Однако думский Комитет по регламенту предложил снизить планку до 15 кандидатов.
Напомним, выборы в Государственную думу состоятся в России 19 сентября. Ранее президент РФ Владимир Путин назначил пятерых членов ЦИК по своей квоте. Таким образом, состав комиссии стал окончательным. Её первое заседание прошло в конце марта.
Выбор редакции
"Он искренний": Политологи оценили высказывание Трампа о взаимной симпатии с Путиным
Путин подписал закон о приоритете при поступлении в вузы детей силовиков
"Главное в нём — человек": Володин пообещал интересное послание Путина Федеральному собранию — видео
Шоу с мигалками и шарами: житель Кемерова приехал за сыном в роддом на эвакуаторе с коляской — видео
На огороде или на диване: ВЦИОМ узнал о планах россиян на майские праздники
Комментариев: 0