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Регион
Опубликовано 20 апреля 2021, 14:56

Путин подписал закон об увеличении федеральной части партсписков на выборах в Думу

Фото © Ведомости / ТАСС / Максим Стулов

Фото © Ведомости / ТАСС / Максим Стулов

Законопроект был внесён в нижнюю палату парламента два года назад, с инициативой выступили депутаты от ЛДПР.

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении общефедеральной части федерального списка кандидатов на думских выборах. Документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

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Так, нововведением предполагается увеличение общефедеральной части федерального списка кандидатов на выборах депутатов Государственной думы с 10 до 15 человек.

К слову, увеличить эту часть списка предложили депутаты от партии ЛДПР. В мае 2019 года они внесли в нижнюю палату парламента соответствующий законопроект, но изначально предполагалось, что в этой части списка может быть до 20 фамилий. Однако думский Комитет по регламенту предложил снизить планку до 15 кандидатов.

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Напомним, выборы в Государственную думу состоятся в России 19 сентября. Ранее президент РФ Владимир Путин назначил пятерых членов ЦИК по своей квоте. Таким образом, состав комиссии стал окончательным. Её первое заседание прошло в конце марта.

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Наталья Исакова
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