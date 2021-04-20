Путин подписал закон об увеличении федеральной части партсписков на выборах в Думу

К слову, увеличить эту часть списка предложили депутаты от партии ЛДПР. В мае 2019 года они внесли в нижнюю палату парламента соответствующий законопроект, но изначально предполагалось, что в этой части списка может быть до 20 фамилий. Однако думский Комитет по регламенту предложил снизить планку до 15 кандидатов.