Путин подписал закон о приоритете при поступлении в вузы детей силовиков
Преимущество они получат при условии успешного прохождения вступительных испытаний.
Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Президент России Владимир Путин подписал закон о приоритете зачисления в профильные вузы детей служащих в МВД и Росгвардии. Об этом сообщается из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Так, согласно закону, при зачислении в образовательные организации, находящиеся в ведении МВД и Росгвардии, детям силовиков предоставляется преимущественное право. Это касается детей сотрудников органов внутренних дел, детей, чьи родители служат по контракту в Войсках нацгвардии РФ и имеют стаж 20 и более лет, а также детей бывших сотрудников, уволенных со службы и имеющих стаж 20 и более лет.
Однако приоритет дети сотрудников получат при условии успешного прохождения вступительных испытаний.
Авторами инициативы стали главы комитетов Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, по образованию и науке Вячеслав Никонов и по безопасности Василий Пискарёв.
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