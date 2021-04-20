Путин подписал закон о приоритете при поступлении в вузы детей силовиков

Президент России Владимир Путин подписал закон о приоритете зачисления в профильные вузы детей служащих в МВД и Росгвардии. Об этом сообщается из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, согласно закону, при зачислении в образовательные организации, находящиеся в ведении МВД и Росгвардии, детям силовиков предоставляется преимущественное право. Это касается детей сотрудников органов внутренних дел, детей, чьи родители служат по контракту в Войсках нацгвардии РФ и имеют стаж 20 и более лет, а также детей бывших сотрудников, уволенных со службы и имеющих стаж 20 и более лет.

Однако приоритет дети сотрудников получат при условии успешного прохождения вступительных испытаний.

Авторами инициативы стали главы комитетов Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, по образованию и науке Вячеслав Никонов и по безопасности Василий Пискарёв.

Ранее Лайф рассказывал, что россиянам могут разрешить учиться на бюджете до 35 лет. В случае принятия инициативы ряды студентов пополнит примерно один миллион новых слушателей.

Авторы