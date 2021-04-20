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В РСТ оценили готовность туроператоров организовать чартерное авиасообщение с Египтом

Там считают, что в первую очередь рейсы на курорты разрешат из Москвы и Санкт-Петербурга.

20 апреля 2021, 12:18
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина сообщила, что туроператорам потребуется около недели, чтобы организовать чартерные рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. По её словам, в самом Египте к приёму наших соотечественников уже всё готово.

"Если разрешат чартеры, стоимость пакетных туров снизится на 30–40% по сравнению с тем, что предлагается сейчас. Туроператоры считают, что на организацию программ им потребуется от нескольких дней до недели, так как свободные самолёты у них сейчас есть", — пояснила она в беседе с "Интерфаксом".

В оперштабе пока не приняли решение о возобновлении полётов на курорты Египта

В оперштабе пока не приняли решение о возобновлении полётов на курорты Египта

По мнению пресс-секретаря РСТ, в первую очередь рейсы в египетские курорты разрешат только из Москвы и Петербурга, а затем подключат и регионы.

Ранее замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что в ближайшем будущем планируется возобновить чартерные рейсы из российских городов в аэропорты Хургады и Шарм-эль-Шейха. По словам политика, вопрос практически решён. Также глава МИД Сергей Лавров выразил надежду на скорое возобновление рейсов из России на курорты Египта. По мнению министра, у двух стран есть хорошие перспективы в области туризма.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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