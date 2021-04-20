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Украинские спецслужбы перевели в режим повышенной готовности

На данный момент усилены контрразведывательная и оперативно-разыскная составляющие.

20 апреля 2021, 12:44
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/photos/1857969671038948" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Генеральный штаб ВСУ</a></p>

Фото © Facebook / Генеральный штаб ВСУ

Службу безопасности Украины перевели в режим повышенной готовности по всей стране. Согласно заявлению представителя спецслужбы Артёма Дехтяренко, сотрудники СБУ должны действовать на опережение и постоянно анализировать информацию, которая может представлять опасность для государства.

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"Усилены контрразведывательная и оперативно-разыскная составляющие деятельности службы. В большинстве областей страны СБУ уже проводит или вскоре [проведёт] масштабные антитеррористические учения", — передаёт агентство "Укринформ", ссылаясь на заявление Дехтяренко.

Представитель спецслужбы также отметил, что к "адекватным мерам противодействия" СБУ побуждает якобы наращивание Россией агрессии.

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Очередное обострение в Донбассе фиксируется с февраля 2021 года: тогда Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии. Позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова. В начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей. О возможности широкомасштабной войны на востоке страны ранее заявили глава киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук, украинский депутат Илья Кива и глава ДНР Денис Пушилин.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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