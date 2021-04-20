Украинские спецслужбы перевели в режим повышенной готовности

Службу безопасности Украины перевели в режим повышенной готовности по всей стране. Согласно заявлению представителя спецслужбы Артёма Дехтяренко, сотрудники СБУ должны действовать на опережение и постоянно анализировать информацию, которая может представлять опасность для государства.

"Усилены контрразведывательная и оперативно-разыскная составляющие деятельности службы. В большинстве областей страны СБУ уже проводит или вскоре [проведёт] масштабные антитеррористические учения", — передаёт агентство "Укринформ", ссылаясь на заявление Дехтяренко.

Представитель спецслужбы также отметил, что к "адекватным мерам противодействия" СБУ побуждает якобы наращивание Россией агрессии.

Авторы