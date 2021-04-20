Украинские спецслужбы перевели в режим повышенной готовности
На данный момент усилены контрразведывательная и оперативно-разыскная составляющие.
Фото © Facebook / Генеральный штаб ВСУ
Службу безопасности Украины перевели в режим повышенной готовности по всей стране. Согласно заявлению представителя спецслужбы Артёма Дехтяренко, сотрудники СБУ должны действовать на опережение и постоянно анализировать информацию, которая может представлять опасность для государства.
"Усилены контрразведывательная и оперативно-разыскная составляющие деятельности службы. В большинстве областей страны СБУ уже проводит или вскоре [проведёт] масштабные антитеррористические учения", — передаёт агентство "Укринформ", ссылаясь на заявление Дехтяренко.
Представитель спецслужбы также отметил, что к "адекватным мерам противодействия" СБУ побуждает якобы наращивание Россией агрессии.
Очередное обострение в Донбассе фиксируется с февраля 2021 года: тогда Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии. Позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова. В начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей. О возможности широкомасштабной войны на востоке страны ранее заявили глава киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук, украинский депутат Илья Кива и глава ДНР Денис Пушилин.
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