На огороде или на диване: ВЦИОМ узнал о планах россиян на майские праздники
И выглядит статистика печально. 56% респондентов в этом году останутся дома, а четверть россиян признались, что собирались в небольшое путешествие, но эти планы пришлось отложить.
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Более половины россиян (56%) планируют остаться на майские праздники дома, треть (34%) уедет на дачу, 8% будут работать, а примерно каждый десятый намерен посетить города России. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Среди тех, кто всё-таки собирает чемоданы, 3% собираются в Крым, 6% планируют посетить Краснодарский край или Кавказ. В других странах планирует побывать 1% оптимистов, то есть респондентов. Среди других предпочтительных направлений — Санкт-Петербург, Алтайский край, Москва, Подмосковье и Ленинградская область.
Четверть россиян (24 %) признались, что тоже собирались в поездку на майские праздники, но эти планы пришлось отложить. Чаще всего это были поездки по России (8%), за границу (4%) или "просто куда-нибудь" (3%). Причины, по которым путешествие сорвалось, были самые разные, но большинство (59%) сослалось на финансовые причины, а 12% — на мировую пандемию.
Совершать траты во время майских праздников намереваются 35% россиян, отмечает ВЦИОМ. Средняя сумма планируемых расходов составляет 19 612 рублей.
Напомним, что Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией. Такое решение ранее принял оперативный штаб на фоне резкого ухудшения эпидемиологической ситуации в этих странах. К примеру, в Турции регистрируют около 60 тысяч новых случаев коронавируса в сутки. Для сравнения: в России, у которой население почти в два раза больше, только около восьми тысяч случаев за день.
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