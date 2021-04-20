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Стала известна зарплата наставника "Спартака" Доменико Тедеско

Кроме всего прочего, в его контракте предусмотрен крупный финансовый бонус.

20 апреля 2021, 17:17
<p>Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско. Фото © ТАСС / Артур Стабулниекс </p>

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско. Фото © ТАСС / Артур Стабулниекс

В Сети появилась информация о зарплате главного тренера московского футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско. Как сообщает телеграм-канал BlackMirror, немецкий специалист получит 275 миллионов рублей за год (около трёх с половиной миллионов евро).

Вместе с тем в контракте Тедеско предусмотрен также крупный бонус в размере целых 44 миллионов рублей, если "Спартак" займёт второе место в текущем сезоне Российской премьер-лиги. К слову, сейчас футбольная команда Тедеско занимает третью строчку в турнирной таблице.

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Добавим, что в тройку золотых игроков "Спартака" входит полузащитник Роман Зобнин, его гонорар за год достигает порядка 3,49 миллиона евро. А защитники Илья Кутепов и Самюэль Жиго зарабатывают по 2,3 и 2,26 миллиона евро соответственно.

Стоит отметить, что зарплатная ведомость с такими цифрами была отправлена на согласование руководству клуба. Впрочем, была в итоге она согласована или в неё внесли какие-то корректировки, не уточняется.

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Ранее стало известно, что "Спартак" готов купить полузащитника сборной Турции за 32 миллиона евро. Отмечается, что в случае успешной сделки сумму за трансфер игрока клуб будет выплачивать в рассрочку.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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