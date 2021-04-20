Алиев рассказал об ответе Москвы на письмо об "Искандерах" в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о получении ответа от Москвы на письмо о якобы использовании ракет "Искандер-М" в ходе военного конфликта в Нагорном Карабахе.

"Здесь не должно быть каких-либо тайн. В ответе указано, что российская сторона не зафиксировала запуск баллистических ракет", — сказал Алиев.

По его словам, в Баку не удовлетворены таким ответом Москвы, так как в запросе основной вопрос был в том, как ракеты оказались у Армении.

Ранее Алиев потребовал от Еревана объяснить, откуда у Армении взялись ракеты "Искандер-М", хотя до этого информация об их использовании в Нагорном Карабахе опровергалась.

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