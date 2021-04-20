Алиев рассказал об ответе Москвы на письмо об "Искандерах" в Карабахе
Баку не удовлетворили слова РФ, так как в запросе основной вопрос был несколько иным.
Ильхам Алиев. Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о получении ответа от Москвы на письмо о якобы использовании ракет "Искандер-М" в ходе военного конфликта в Нагорном Карабахе.
"Здесь не должно быть каких-либо тайн. В ответе указано, что российская сторона не зафиксировала запуск баллистических ракет", — сказал Алиев.
По его словам, в Баку не удовлетворены таким ответом Москвы, так как в запросе основной вопрос был в том, как ракеты оказались у Армении.
Ранее Алиев потребовал от Еревана объяснить, откуда у Армении взялись ракеты "Искандер-М", хотя до этого информация об их использовании в Нагорном Карабахе опровергалась.
Напомним, азербайджанское агентство по разминированию территорий (ANAMA) представило обломки ракет "Искандер", якобы обнаруженных в Карабахе. Артефакты привезли в Баку из города Шуши, где их якобы нашли при проведении очистки территорий от мин 15 марта 2021 года. Спикер ANAMA не уточнил, когда были пущены ракеты и на основании чего сделан вывод об их применении армянской стороной осенью 2020 года. При этом ранее и Минобороны РФ, и Кремль, и сам президент Азербайджана Ильхам Алиев подтверждали, что Армения не применяла "Искандеры" во время конфликта в Нагорном Карабахе.
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