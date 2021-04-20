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Алиев рассказал об ответе Москвы на письмо об "Искандерах" в Карабахе

Баку не удовлетворили слова РФ, так как в запросе основной вопрос был несколько иным.

20 апреля 2021, 16:56
<p>Ильхам Алиев. Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ</p>

Ильхам Алиев. Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о получении ответа от Москвы на письмо о якобы использовании ракет "Искандер-М" в ходе военного конфликта в Нагорном Карабахе.

"Здесь не должно быть каких-либо тайн. В ответе указано, что российская сторона не зафиксировала запуск баллистических ракет", — сказал Алиев.

По его словам, в Баку не удовлетворены таким ответом Москвы, так как в запросе основной вопрос был в том, как ракеты оказались у Армении.

Алиев заявил, что поделился информацией по "Искандерам" в Карабахе с Путиным

Алиев заявил, что поделился информацией по "Искандерам" в Карабахе с Путиным

Ранее Алиев потребовал от Еревана объяснить, откуда у Армении взялись ракеты "Искандер-М", хотя до этого информация об их использовании в Нагорном Карабахе опровергалась.

Напомним, азербайджанское агентство по разминированию территорий (ANAMA) представило обломки ракет "Искандер", якобы обнаруженных в Карабахе. Артефакты привезли в Баку из города Шуши, где их якобы нашли при проведении очистки территорий от мин 15 марта 2021 года. Спикер ANAMA не уточнил, когда были пущены ракеты и на основании чего сделан вывод об их применении армянской стороной осенью 2020 года. При этом ранее и Минобороны РФ, и Кремль, и сам президент Азербайджана Ильхам Алиев подтверждали, что Армения не применяла "Искандеры" во время конфликта в Нагорном Карабахе.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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